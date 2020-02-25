МАРТ РБ в марте начнет борьбу с недобросовестной конкуренцией со стороны дискаунтеров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси намерено в марте-апреле текущего года заставить жесткие дискаунтеры выполнять требования законодательства к ритейлу, угрожая, в случае необходимости, вернуть лицензирование розничной торговли.

Жалобы на низкие цены со стороны жестких дискаунтеров сегодня обсуждались на совещании с участием МАРТ в Бресте.

"У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе, как таковых. У нас только одно требование - пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли, предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка», - перечислил нарушения министр торговли Владимир Колтович.

"У нас есть все основания для введения более жестких мер реагирования. Самыми крайними могут быть восстановление лицензирования розничной торговли с требованием доведения доли отечественных товаров до уровня национальной продовольственной безопасности… Наши усилия в марте-апреле будут направлены на то, чтобы восстановить справедливость и все играли по одним правилам", - заявил Колтович.