Последнее обновление: 28.02.2020 15:50

Власти Беларуси назвали запрещенную с 2021 года пластиковую посуду

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

Согласно постановлению в ведомства №14 от 19 февраля 2020 года, в запрещенный перечень включены пластиковые палочки для размешивания напитков; стаканы; тарелки; трубочки (соломинки) для напитков; упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, а также чашки.

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