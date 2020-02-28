Власти Беларуси назвали запрещенную с 2021 года пластиковую посуду

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.

Согласно постановлению в ведомства №14 от 19 февраля 2020 года, в запрещенный перечень включены пластиковые палочки для размешивания напитков; стаканы; тарелки; трубочки (соломинки) для напитков; упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, а также чашки.