В Беларуси расширены возможности для расчетов через QR-коды

В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 29 ноября 2019 года №819/16.

Документ принят, чтобы расширить возможности использования новых способов безналичных расчетов, создать дополнительные условия для внедрения в Беларуси программных касс, а также условия для выдачи покупателям наличных в кассах магазинов. Постановлением предусмотрено право для юрлиц и ИП обеспечивать, кроме платы банковской карточкой, другие способы расчетов, в том числе с использованием QR-кодов и мобильных приложений, передает БелТА со ссылкой на комментарий Министерства по налогам и сборам РБ.

Согласно документу, переносятся сроки подключения кассового оборудования ИП к системе контроля кассового оборудования. Увеличиваются до 13 месяцев сроки возможности использования кассового оборудования без установки средства контроля налоговых органов (СКНО) в случае заключения индивидуальными предпринимателями с РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" договоров на установку, обслуживание, снятие СКНО.

В связи с тем что Нацбанк готовит изменения в законодательство, чтобы разрешить снимать наличные в кассах магазинов, для проведения таких операций в объектах торговли и оказания услуг прописан порядок использования кассового оборудования.

Внесены изменения для использования специальной компьютерной системы при приеме денег за дополнительные услуги авиакомпаний.

Предусмотрена возможность использования "Белпочтой" специальной компьютерной системы для приема денег, в том числе при оказании услуг физическим и юридическим лицам с оснащением почтальонов мобильными устройствами для кассовых операций в режиме online.