Последнее обновление: 17.04.2020 11:29

В Беларуси ограничена продажа никотиносодержащих изделий

Правительство Беларуси постановлением №232 от 15 апреля 2020 года ввело ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий.

Согласно документу, запрещается продажа нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним.

Кроме того, запрещается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, а также продажа методами самообслуживания, другими способами, при которых покупатель имеет к изделиям прямой доступ. Информация о реализуемых нетабачных никотиносодержащих изделиях размещается в виде их перечня.

Под нетабачным никотиносодержащим изделием понимается изделие, содержащее сырье растительного и (или) синтетического происхождения (за исключением табачного сырья) и никотин, предназначенное для сосания, жевания, нюхания, другого способа потребления, при котором никотин проникает в организм человека, за исключением лекарственных и ветеринарных средств, жидкостей для электронных систем курения с содержанием никотина, пищевых продуктов растительного происхождения.

Постановление вступает в силу через 3 месяца после опубликования.

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