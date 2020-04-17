В Беларуси ограничена продажа никотиносодержащих изделий

Правительство Беларуси постановлением №232 от 15 апреля 2020 года ввело ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий.

Согласно документу, запрещается продажа нетабачных никотиносодержащих изделий несовершеннолетним.

Кроме того, запрещается открытая выкладка нетабачных никотиносодержащих изделий в витринах, а также продажа методами самообслуживания, другими способами, при которых покупатель имеет к изделиям прямой доступ. Информация о реализуемых нетабачных никотиносодержащих изделиях размещается в виде их перечня.

Под нетабачным никотиносодержащим изделием понимается изделие, содержащее сырье растительного и (или) синтетического происхождения (за исключением табачного сырья) и никотин, предназначенное для сосания, жевания, нюхания, другого способа потребления, при котором никотин проникает в организм человека, за исключением лекарственных и ветеринарных средств, жидкостей для электронных систем курения с содержанием никотина, пищевых продуктов растительного происхождения.

Постановление вступает в силу через 3 месяца после опубликования.