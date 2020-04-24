Последнее обновление: 24.04.2020 19:26

Администрация Экспобела отвергла требования предпринимателей

Администрация торгового центра «Эскпобел» отказалась рассматривать предложения торгующих на рынке ИП, добивавшихся снижения арендной платы за торговое место.

Ранее, на этой неделе примерно 130 предпринимателей уже вышли к администрации рынка и озвучили свое требование снизить аренду за торговое место в 2 раза. Аренда торгового места привязана к евро, и в ответ администрация рынка предложила при расчете арендного платежа за май зафиксировать курс белорусского к евро на уровне 2,3 рубля.

Предприниматели отвергли предложение и сегодня к зданию администрации пришли порядка 200 предпринимателей, натаивая на снижении аренды в 2 раза. В ответ администрация рынка заявила, что не испытывают недостатка в желающих арендовать их площади, что аренду за май насчитают по курсу 2,3 рубля за евро, и больше никаких уступок.

В июне у предпринимателей истекает срок договоров на аренду торговых мест. Таким образом, у них есть выбор: дождаться июня, вернуть залоговый платеж (за последний месяц аренды) и избежать штрафных санкций за досрочное расторжение договора аренды или расторгнуть договор сейчас, заплатить штраф и потерять залоговый платеж. Ответ очевиден, но далеко не для всех …

Примечательно, но пока предприниматели и освещавшие переговоры представители прессы ждали ответа от администрации, приехала милиция. «Стражи правопорядка» заявили, что происходящее является несанкционированным массовым мероприятием и переписали личные данные некоторых представителей СМИ.

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