В ноябре 2019 года розничный товарооборот в Беларуси упал на 2,2%

Оптовый товарооборот в Беларуси в январе-ноябре 2019 года составил 86,854 млрд. рублей и упал на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

В ноябре текущего года оптовый товарооборот составил 7,614 млрд. рублей и упал на 5,4% по сравнению с октябрем.

Розничный товарооборот за отчетный период составил 44,598 млрд. рублей и вырос на 4,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. В ноябре 2019 года розничный товарооборот составил 4,138 млрд. рублей и упал на 2,2% по сравнению с октябрем текущего года.

Товарооборот общественного питания за 11 месяцев 2019 года составил 2,627 млрд. рублей и вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, в ноябре 2019 года товарооборот общественного питания составил 244,7 млн. рублей и просел на 6,7% по сравнению с октябрем.