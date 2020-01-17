Последнее обновление: 17.01.2020 19:20

Оптовый товарооборот в Беларуси за 2019 год упал на 4,2%

Оптовый товарооборот в Беларуси в 2019 году составил 95,446 млрд. рублей и упал на 4,2% по сравнению с прошлым годом, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

В декабре текущего года оптовый товарооборот составил 8,592 млрд. рублей и вырос на 12,0% по сравнению с ноябрем.

Розничный товарооборот за отчетный период составил 49,284 млрд. рублей и вырос на 4,2% по сравнению с 2018 годом. В декабре 2019 года розничный товарооборот составил 4,686 млрд. рублей и вырос на 12,7% по сравнению с ноябрем текущего года.

Товарооборот общественного питания за 2019 год составил 2,898 млрд. рублей и вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом. В декабре 2019 года товарооборот общественного питания составил 270,6 млн. рублей и вырос на 10,0% по сравнению с ноябрем.

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