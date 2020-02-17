Доходы населения РБ в 2019 году выросли на 6%

Реальные располагаемые денежные доходы* населения Беларуси в 2019 году выросли на 6% к уровню 2018 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 2019 году составила 1090,9 рублей и выросла на 13,3% к уровню 2018 года. В декабре 2019 года номинальная средняя зарплата составила 1238,7 рублей и выросла на 11,3% к ноябрю 2019 года.

Реальная заработная плата в 2019 году выросла 7,3% к уровню 2018 года, в декабре 2019 года реальная заработная плата выросла на 10,7% к ноябрю 2019 года.