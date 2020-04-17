Правительство Беларуси приостановило фактор возможного снижения зарплат

Правительство Беларуси приостановило до конца года действие норматива, который может привести к снижению зарплат на государственных и контролируемых государством предприятиях в случае отсутствия опережающего роста или вовсе снижения производительности труда.

Решение сохранить текущий уровень заработной платы работникам госпредприятий в условиях экономической рецессии, неизбежность которой в текущем году прочат Беларуси все эксперты и международные организации, закреплено постановлением №234 от 16 апреля 2020 года.

Речь идет о том, что до конца 2020 года приостанавливается действие следующей нормы постановления №744 от 31 июля 2014 года: «при невыполнении указанного условия (рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников допускается только при условии опережающего роста производительности труда) фонд заработной платы за отчетный месяц уменьшается до размера, обеспечивающего соотношение роста производительности и заработной платы не менее 1,0».

Производительность в Беларуси считается по принципу «средней температуры по больнице»: объем выручки на одного среднесписочного работника. В условиях рецессии снижение выручки неизбежно, как и снижение зарплат, если не отменить или приостановить указанную выше норму.

Но есть и плохая новость. Данное решение правительства со всей очевидностью говорит о том, что ничего хорошего страну в ближайшей перспективе не ожидает.