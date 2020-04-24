Начисленная средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1213,6 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в марте 2020 года выросла на 93,9 рубля и составила 1 213,6 рубля. В феврале средняя зарплата составляла 1119,7 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-марте выросла на 8,9%, сообщил Национальный статистический комитет Беларуси.

Средняя зарплата в Минске за март составила 1801,5 рубля, в Минской области - 1185,2 рубля, Гомельской - 1043,1 рубля, Брестской - 1019,7 рубля, Гродненской - 1018,4 рубля, Витебской - 989,7 рубля, Могилевской - 971 рубль.

Лидером по величине заработной платы остаются информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания с зарплатой 6418,6 рубля, пассажирского воздушного транспорта – 2765 рублей, в сфере финансовых услуг и страхования - 2492,7 рубля, горнодобывающей промышленности - 2019,8 рубля, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 2011,1 рубля.

Наименьшие зарплаты у работников парикмахерских и салонов красоты - 607,2 рубля, библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры - 674,3 рубля, уходом в сфере социальных услуг - 675,3 рубля.