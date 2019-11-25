В октябре средняя зарплата в Беларуси подросла до 1123,4 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2019 г. составила 1123,4 рубля и выросла на 14,9 рубля по сравнению с сентябрем, сообщил сегодня Национальный статистический комитет РБ.

В сентябре текущего года средняя заработная плата составила 1108,5 рублей.

Лидером по величине заработной платы в октябре оставалась сфера деятельности «Информация и связь» со средней заработной платой 3136,6 рубля, включая предприятия в сфере деятельности «Информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» со средней з/п в 4102,2 рубля.

На втором месте – «деятельность пассажирского воздушного транспорта» с зарплатой 3310,9 рубля, на третьем – «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» с зарплатой 2455,7 рубля.

Самые низкие зарплаты в сфере «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» - 607,7 рубля.