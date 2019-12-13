Последнее обновление: 13.12.2019 19:14

В Беларуси с 1 января 2020 года базовая ставка повышается до 185 рублей

В Беларуси с 1 января 2020 года базовая ставка повышается со 180 до 185 рублей, следует из постановления Совмина РБ №862 от 13 декабря 2019 года.

«Базовая ставка применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников», - говорится в комментарии Министерства труда и соцзащиты РБ.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года вместо 27 тарифных разрядов для начисления зарплаты работникам бюджетной сферы вводятся 18 разрядов. Для расчета заработной платы будет использоваться не тарифная ставка 1 разряда, а базовая тарифная ставка.

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