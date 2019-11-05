В Беларуси средняя зарплата в 2020 году составит 1162 рублей, сообщил сегодня премьер Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в парламенте.

"В целом по экономике средняя заработная плата в 2020 году составит 1162 рублей", - сказал Румас.

В проект бюджета-2020 заложены следующие курсы валют: доллар - 2,2447 белорусского рубля или 67,5 российского рубля, 3.325 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Исходя из этих курсов, средняя зарплата в 2020 году составит всего 518 долларов США.

«По заработной плате для реального сектора сохраняется обязательное требование по увязке темпов роста зарплаты и производительности труда», - отметил премьер.

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси в 2020 году вырастет до Br921. Об этом сегодня заявил министр финансов Максим Ермолович на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Средняя зарплата работника бюджетного сектора в номинальном выражении увеличится с 843 до 921 рубля.

"В среднем на каждого работника бюджетной сферы добавим 78 рублей в месяц", - сообщил в свою очередь министр финансов Максим Ермолович.

«Для обеспечения приемлемого уровня заработной платы в бюджетном секторе в 2020 году потребуется около Br15 млрд. Дополнительно по сравнению с текущим годом необходимо изыскать Br1,8 млрд на повышение зарплаты", - сказал министр финансов.

"Целевой показатель по зарплате в бюджетном секторе на уровне 80% к средней зарплате по стране будет выполнен", - пообещал Ермолович.