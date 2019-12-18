Последнее обновление: 18.12.2019 12:12

В Беларуси реальная заработная плата за октябрь выросла на 0,8%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре 2019 года выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет РБ.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

Реальная заработная плата за 10 месяцев 2019 года выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,8% к сентябрю текущего года.

Как сообщалось, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в октябре составила 1123,4 рублей и выросла на 1,3% к сентябрю.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование