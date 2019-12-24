Последнее обновление: 24.12.2019 17:00

Начисленная зарплата в Беларуси в ноябре 2019 года снизилась на 10,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 года снизилась на 10,3 рубля по сравнению с октябрем и составила 1113,1 рубля, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

В октябре текущего года средняя зарплата составила 1123,4 рубля.

Реальная заработная плата в ноябре 2019 года по отношению к ноябрю 2018 года возросла на 6,1%.

Высокими зарплатами по традиции могут похвастаться работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 4247,2 рубля, воздушный транспорт - 2788,6 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2321,8 рубля.

Меньше всех получили работники библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры – 647 рублей, занятые в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг - 670,1 рубля, занятые в сфере творческой деятельности и развлечений - 676,1 рубля.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование