Средняя зарплата в Беларуси в январе 2020 года снизилась на 120,6 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2020 года составила 1118,1 рубля и снизилась на 120,6 рубля по сравнению с декабрем 2019 года. В декабре 2019 года средняя зарплата составила 1238,7 рубля, в ноябре - 1113,1 рубля.

Реальная заработная плата в январе 2020 года к январю 2019 года выросла на 7,9%, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

Лидерами по уровню начисленной зарплаты в прошлом месяце стали информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания с зарплатой 4766,8 рубля, воздушный пассажирский транспорт - 3183,4 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2623,4 рубля, производство кокса и продуктов нефтепереработки - 1967,7 рубля, горнодобывающая промышленность - 1807,9 рубля, производство химических продуктов - 1779,1 рубля.

Антилидерами по уровню зарплат стали парикмахерские и салоны красоты - 546,2 рубля, библиотеки, архивы, музеи и прочие учреждения в области культуры - 645,5 рубля, занятые уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг - 660,8 рубля, творческая деятельность и развлечения 675,9 - рубля, рыболовство или рыбоводство - 680,9 рубля.

Номинальная начисленная зарплата в Минске в январе 2020 года составила 1589,9 рубля, реальная зарплата к январю прошлого года выросла на 8,5%. Далее в порядке убывания следуют Минская область - 1109,4 рубля и 7,1%, Гомельская - 991 рубля и 5,9%, Брестская - 949,9 рубля и 8,5%, Гродненская - 947,1 и 7,7%, Витебская - 947 и 8,7%, Могилевская - 920,4 и 7,3% соответственно.