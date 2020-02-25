Минтруда Беларуси: Зарплата бюджетников в январе 2020 года снизилась на 97,2 рубля

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе 2020 года по отношению к январю прошлого года выросла на 140,7 рубля и составила 895,9 руб.

Соотношение заработной платы работников бюджетных организаций к номинальной начисленной средней зарплате по стране в 1118,1 рубля составило 80,1%. В январе 2019 года соотношение равнялось 76,9%, сообщило Министерство труда и соцзащиты РБ.

Вместе с тем, по сравнению с декабрем 2019 года январская заработная плата бюджетников снизилась на 97,2 рубля или 9,8%.

«Это снижение не связано с введением с 1 января 2020 г. новых условий оплаты труда в бюджетной сфере. Такое снижение происходит ежегодно как в реальном секторе экономики, так и в бюджетном, и носит «сезонный» характер. В декабре организации производят дополнительные разовые выплаты за счет экономии средств на оплату труда и внебюджетных источников. В январе данные выплаты отсутствуют, так как учреждения определяют их размеры по результатам месяца и производят выплаты, как правило, в феврале-марте», - говорится в комментарии министерства.

По сравнению с ноябрем 2019 года январская заработная плата бюджетников снизилась на 0,1% или 1,3 рубля.