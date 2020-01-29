Последнее обновление: 29.01.2020 23:34

Nexta сообщил о новом бизнес-джете в гараже у Лукашенко

В распоряжении Лукашенко появился частный бизнес-джет Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ.

Как сообщает телеграм-канал Nexta со ссылкой на источники в Национальном аэропорту "Минск", новый самолёт впервые прибыл в Минск ещё во второй половине сентября. Самолет приобрела частная австрийская компания и перегнала его в Минск.

Свой пока единственный рейс борт EW-001PJ с ливрей в цветах государственного флага совершил в Варшаву.

Стоимость джета по каталогу составляет $61 500 000 без учёта заказной внутренней отделки и оборудования. Дальность полёта данной модели составляет 12 500 километров – хвататет, чтобы слетать в Дубай и обратно.

«Новая игрушка будет использоваться семьёй Лукашенко - эта информация также подтверждена. А вот заменит ли относительно небольшой джет использующиеся Лукашенко лайнеры Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB), пока неизвестно. Вполне возможно, что Gulfstream будет использоваться исключительно для частных поездок», - пишет Nexta.

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