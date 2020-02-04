Последнее обновление: 04.02.2020 11:11

Лукашенко подписал указ о назначении Снопкова послом в Китай

Национальный правовой портал РБ опубликовал указ Лукашенко №32 от 30 января 2020 года о кадровой судьбе Николая Снопкова.

Документ подтверждает отставку Снопкова с должности замглавы администрации и назначение его послом Беларуси в Китай с присвоением ему дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Но помимо этой уже известной с подачи самого Лукашенко информации, в указе есть еще интересные нюансы.

Во-первых, Снопков, сидя в Пекине, будет официально представлять интересы Беларуси в парке Великий камень.

«Установить, что Н.Г.Снопков при реализации должностных полномочий Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Китайской Народной Республике представляет интересы Республики Беларусь в органах управления Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и на основании настоящего Указа принимает участие в работе этих органов в порядке, установленном законодательством и Уставом данного общества», - говорится в указе.

Во-вторых, пункт 3 указа закрыт грифом «Для служебного пользования».

Остается добавить, что указом №31 от 30 января 2020 года Кирилл Рудый освобожден от должности Посла РБ в Китае. При этом в документе ничего не сказано о дальнейшей судьбе Рудого.

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