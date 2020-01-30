Последнее обновление: 30.01.2020 13:10

Стала известна стоимость нового бизнес-джета Лукашенко

Новый в авиапарке Лукашенко бизнес-джет Gulfstream G550 с отделкой по спецзаказу обошёлся в сумму $102 млн.

Об этом сообщил телеграм-канал Незыгарь (https://t.me/russica2/23413), утверждая, что эту игрушку Лукашенко купил в Австрии для старшего сына Виктора.

О новом приобретении белорусского правителя в минувшую среду сообщил телеграм-канал Nexta со ссылкой на источники в Национальном аэропорту Минска.

Новый самолёт впервые прибыл в Минск ещё во второй половине сентября, а свой единственный рейс борт EW-001PJ совершил в Варшаву.

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