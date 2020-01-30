Лукашенко пока не может расстаться с Кочановой

На фоне сегодняшних кадровых назначений и перестановок Лукашенко провел еще одно мероприятие, которое вызывает интерес не столько содержанием, сколько составом участников.

Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко провел встречу со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой, главой администрации президента Игорем Сергеенко и управляющим делами президента Виктором Шейманом.

«В первую очередь Лукашенко интересовали кадровые вопросы, работа государственных органов по своим направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений», - говорится в сообщении.

На этом фоне встреча с Сергеенко и Шейманом выглядит вполне логичной: у обоих сегодня в результате кадровой ротации произошли смены подчиненных. Какое отношение к кадровой ротации имеет Кочанова в роли спикера верхней палаты?

С одной стороны, еще недавно Наталья Кочанова сидела в кресле, которое сейчас оккупировал Игорь Сергеенко. Но с другой стороны – не ей работать с новым замом главы администрации, а г-ну Сергеенко.

Но похоже, что после ухода из администрации в сенат объем работы, который ведет Кочанова, и уровень ее полномочий ничуть не изменился. Будучи спикером верхней палаты, суть работы которой (палаты) при власти Лукашенко свелась к исполнению нескольких технических функций – дружному голосованию андроидов за правильные законопроекты и озвучиванию идеологически выверенных комментариев, - Кочанова продолжает плотно присутствовать в белорусском медийном эфире, не затмевая и не мешая при этом новому главе администрации.

Может быть, текущая значимость Кочановой в верхнем эшелоне власти является надуманной, а, может быть… Сегодня Лукашенко обсуждал с этой тройкой не только кадровые вопросы.

«На встрече обсуждены и некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период, учитывая происходящие социально-экономические и политические процессы», - говорится в сообщении.