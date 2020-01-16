Последнее обновление: 16.01.2020 11:44

Румас позвонил послу РФ в Минске

Премьер Беларуси Сергей Румас позвонил послу России в РБ Дмириеву Мезенцову с целью прозвонить ситуацию, которая складывается в Москве после отставки правительства Медведева.

«Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым», - сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

«В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учетом новых назначений в российском Правительстве», - отметила она.

Впрочем, Мезенцев вряд ли смог чем-то помочь премьеру Беларуси, поскольку случившееся переформатирование российской власти для многих стало большим сюрпризом. С другой стороны, больше Румасу звонить пока некому.

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