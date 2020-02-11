Зеленский сменил главу своей администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента Украины и назначил на эту должность своего до сих пор помощника Андрея Ермака.

Об этом говорится в президентских указах №46-48 от 11 февраля, передает УНН.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича Руководителем Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Предыдущими двумя указами Президент уволил Андрея Богдана с должности Руководителя Офиса Президента Украины и Андрея Ермака с должности помощника Президента Украины.

Добавим, на сайте ОПУ на странице о структуре Офиса Президента Андрей Ермак уже указан как руководитель ОПУ.

Андрей Ермак - украинский юрист, помощник Президента Украины с 21 мая 2019 года.