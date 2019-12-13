Зеленский отверг договоренность с главой МВД по результатам дела Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не договаривался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о сохранении его в должности в случае раскрытия дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Зеленский заявил в четверг на брифинге с участием главы МВД Украины по расследованию убийства Шеремета, передает УНИАН.

"У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Я думаю, что не только я, но и ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает", - заявил президент Украины.

В свою очередь Аваков сказал, что имел только одну договоренность - "работать честно".

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и, главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - заявил он.