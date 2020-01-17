Последнее обновление: 17.01.2020 15:25

Правительство Украины пока продолжает работу в прежнем режиме

Правительство Украины пока продолжает работу в прежнем режиме. Об этом в пятницу в Верховной раде заявил, подавший в отставку премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать. Это политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - сказал он и поблагодарил соратников по партии "Слуга народа" за поддержку, передает ТАСС.

Премьер также пояснил депутатам, что его заявление об отставке оформлено в соответствии с конституцией страны.

"Я обратился к президенту Украины, передал ему свое заявление. Оно оформлено в соответствии с конституцией Украины и написано на имя главы Верховной рады. Теперь у президента есть право внести ее в парламент в любой момент", - сказал Гончарук.

Свое решение он пояснил "манипуляциями и атаками" вокруг кабинета министров. "Говорят, мол, мы не уважаем не президента. Но мы - одна команда", - сказал Гончарук.

Он покинул трибуну под возгласы депутатов "Позор!".

Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заявление Гончарука в парламент пока не поступило.

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