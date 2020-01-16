Премьер Украины думает, как одурачить Зеленского, признается в некомпетентности

В сети Интернет опубликована аудиозапись, на которой мужской голос, якобы принадлежащий премьер-министру Алексею Гончаруку, обсуждает, как врать президенту Владимиру Зеленскому о причинах укрепления гривни.

Об этом сообщает УНИАН и другие украинские СМИ

В начале записи мужчина с похожим на голос премьера голосом общается с якобы заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой. Они уточняют, что разговор датирован 16 декабря. Кроме них, в помещении якобы присутствовали министр финансов Оксана Маркарова, глава Минфина Яков Смолий и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Точнее простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась».

Участники беседы решают вопрос, как объяснить укрепление гривни президенту Владимиру Зеленскому. "Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему. Второе. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении - я, извините, полный профан в экономике. Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи", - говорится в записи, подлинность которой пока официально не подтверждена.

"Ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. Потому что сейчас это выглядит так... и на самом деле это даже главная проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас все такие мысли. Вот у нас в 4 квартале просядет экономический рост, вот он будет 4 и 4...а сейчас будет по некоторым оценкам 2. И... ухандохали экономику. Реформаторы эти, как сказать, "соросята". Ухандохали экономику, были крепкие хозяйственники при них было 4 и 6, пришли "соросята" - экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности оно создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет плана. А у вас его реально нет", - рассуждает голос, похожий на Гончарука.

Министр экономики Тимофей Милованов на аудиозаписи задается вопросом, как отвечать на вопрос об усилении курса гривни. "Я не понимаю", - говорит голос, похожий на Милованова.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе дискуссии предлагает взять похожую на Украину страну и сравнить, как менялась там структура экономики. "Смотрите. А может быть... Хорошая идея знаешь в чем? Взять условно похожую страну, у которой например есть сильный потенциал в с/х и допустим в каком-то тяжелом секторе и посмотреть историю, как менялась структура экономики, и как сейчас. Я не знаю...там Австралия", - говорит голос, похожий на Рожкову.