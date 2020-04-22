Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам

Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, в течение которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», - заявил он.

Саакашвили отметил, что поддерживал Зеленского все то время, которое он находится на посту президента, и связывает с его командой большие надежды для Украины, передает УНИАН.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах», - подчеркнул он.

По словам Саакашвили, он представит в Верховной Раде свою программу помощи правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались в него как за пределами Украины, так и в период работы в Украине, основываясь как на положительном, так и отрицательном опыте.