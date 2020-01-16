Последнее обновление: 16.01.2020 13:08

В «Слуге народа» откровения премьера Украины назвали аудиосклейкой

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка были сфабрикованы.

Арахамия также предположил, что записи могут быть склеены, сообщают украинские СМИ.

«Насколько я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финансовой стабильности, которая продолжалась 3 часа», – сказал Арахамия, добавив, что записи мог опубликовать один из участников сессии.

Также Арахамия не считает, что у Гончарука на самом деле такая позиция по отношению к Зеленскому, как это показали пленки.

«Если выдергивать из контекста, то потом могут быть «замечательные» нарезки», – отметил депутат.

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