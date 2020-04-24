Саакашвили согласился на должность вице-премьера Украины

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Я принял предложение президента Зеленского", - сказал он в пятницу перед встречей с членами фракции "Слуги народа".

Саакашвили при этом уточнил, что Зеленский поручил ему "заниматься переговорами с МВФ", так как на Украине сложилась "катастрофическая ситуация в экономике", передает ТАСС.

Саакашвили подчеркнул, что Украина нуждается в гораздо большей помощи со стороны международных финансовых институтов, добавив, что при этом нельзя переходить красные линии, но не указав, какие именно.

"Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за, естественно, ускоренную интеграцию Украины в Европу, но на наших условиях", - подчеркнул Саакашвили.

"Нужно принимать неординарные меры. Для меня очень важно усилить работу с парламентом, надо отодвигать в сторону олигархические, частные интересы и максимально все сделать для того, чтобы освободить украинский бизнес, так как украинский бизнес находится сейчас в феодальной зависимости от государства", - обозначил он свои приоритеты.

Саакашвили раскритиковал политику Украины за все время ее независимости, заявив, что все, что делалось в последние 30 лет, "в экономическом смысле не работает, и нужно делать с точностью наоборот". Саакашвили также пообещал представить в парламенте "программу неотложных изменений".