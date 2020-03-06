Генпрокурор Украины отправлен в отставку

Верховная рада в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку. Решение поддержали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Против выступили 18, еще 73 воздержались.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора станет его первый заместитель - Виталий Касько, передает DW.

Выступая с трибуны, Руслан Рябошапка указал, что "уходит для того, чтобы вернуться". "Я не стал ничьим слугой, я остался независимым. Независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу", - резюмировал он. С трибуны он сошел под крики: "Позор!"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее высказал мнение, что "последней каплей" в ситуации с увольнением Рябошапки могло стать то, что последний не подписывал проект уведомление о вынесении подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Бывший украинский лидер не явился в качестве свидетеля приблизительно на 30 допросов по 16 уголовным делам.

Рябошапка занял должность руководителя главного надзорного органа страны 29 августа 2019 года. До этого - с мая по конец августа 2019 года - он находился на посту замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского.