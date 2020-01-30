Последнее обновление: 30.01.2020 13:10

Лукашенко устроил кадровый четверг

Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы. В частности, белорусский правитель назначил:

Бельского Валерия Ивановича - заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Богдана Геннадия Андреевича - заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
Кудревича Игоря Алексеевича - директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Зарянкина Вадима Владимировича - председателем Витебского горисполкома;
Филановича Андрея Андреевича - главой администрации Московского района Бреста;
Римашевского Алексея Ивановича - генеральным директором ОАО "Минский завод колесных тягачей";
Соколовского Дмитрия Владимировича - генеральным директором ЗАО "АТЛАНТ" - директором Минского завода холодильников;
Богатыревой Валентины Васильевны - ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
Харитончика Дмитрия Ивановича - заместителем министра промышленности;
Буйневича Андрея Сергеевича - заместителем министра промышленности;
Воронович Ирины Николаевны - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Лиса Андрея Ивановича - членом Минского облисполкома.

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