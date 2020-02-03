Последнее обновление: 03.02.2020 10:51

Глава администрации президента РБ анонсировал кадровую чистку вертикали

Глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко заявил о необходимости кадрового укрепления местной вертикали, по сути анонсировав кадровую чистку.

"Сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти. Это должности председателей райисполкомов, в областных исполнительных комитетах. Эта работа проводится планово", - заявил Сергеенко в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он уточнил, что в этой работе будет продолжен курс на омоложение и чистоту кадров. Сергеенко пояснил, что на должности будут назначаться те, кто не запятнал свою репутацию.

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