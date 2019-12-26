Лукашенко устроил предновогодние кадровые ротации

Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы и назначил:

Терентьева Сергея Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;

Долгополову Марину Ивановну - постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Чеснока Игоря Николаевича - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Пранюка Виктора Францевича - заместителем председателя Гродненского облисполкома;

Марковича Игоря Ивановича - председателем Полоцкого райисполкома;

Шилова Василия Николаевича - председателем Верхнедвинского райисполкома;

Лындина Олега Михайловича - председателем Толочинского райисполкома;

Дылюка Сергея Викторовича - председателем Наровлянского райисполкома;

Шатуева Геннадия Николаевича - председателем Кореличского райисполкома;

Гершгорина Владислава Владимировича - председателем Ошмянского райисполкома;

Горбачевского Александра Вячеславовича - председателем Костюковичского райисполкома;

Шацкого Сергея Николаевича - председателем Кричевского райисполкома;

Сивакова Александра Ивановича - главой администрации Железнодорожного района Гомеля;

Соловьева Петра Александровича - главой администрации Октябрьского района Могилева;

Бубена Анатолия Анатольевича - председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";

Шустова Игоря Павловича - генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";

Пирштука Болеслава Казимировича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Гунько Сергея Мартиновича - первым заместителем министра промышленности;

Филипповой Натальи Николаевны - заместителем министра юстиции;

Андреева Андрея Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китайская Народная Республика);

Цылько Оксаны Николаевны - председателем Комитета государственного контроля Брестской области;

Комлача Дмитрия Ивановича - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";

Хрола Вячеслава Васильевича - членом Витебского облисполкома.