Лукашенко устроил предновогодние кадровые ротации

Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы и назначил:
Терентьева Сергея Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
Долгополову Марину Ивановну - постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Чеснока Игоря Николаевича - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Пранюка Виктора Францевича - заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Марковича Игоря Ивановича - председателем Полоцкого райисполкома;
Шилова Василия Николаевича - председателем Верхнедвинского райисполкома;
Лындина Олега Михайловича - председателем Толочинского райисполкома;
Дылюка Сергея Викторовича - председателем Наровлянского райисполкома;
Шатуева Геннадия Николаевича - председателем Кореличского райисполкома;
Гершгорина Владислава Владимировича - председателем Ошмянского райисполкома;
Горбачевского Александра Вячеславовича - председателем Костюковичского райисполкома;
Шацкого Сергея Николаевича - председателем Кричевского райисполкома;
Сивакова Александра Ивановича - главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
Соловьева Петра Александровича - главой администрации Октябрьского района Могилева;
Бубена Анатолия Анатольевича - председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";
Шустова Игоря Павловича - генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";
Пирштука Болеслава Казимировича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Гунько Сергея Мартиновича - первым заместителем министра промышленности;
Филипповой Натальи Николаевны - заместителем министра юстиции;
Андреева Андрея Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китайская Народная Республика);
Цылько Оксаны Николаевны - председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
Комлача Дмитрия Ивановича - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";
Хрола Вячеслава Васильевича - членом Витебского облисполкома.