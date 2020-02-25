Лукашенко провел кадровую ротацию в КГБ и МВД

Лукашенко во вторник 25 февраля 2020 года произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел.

Сергей Теребов, до настоящего времени занимавший должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

Иван Подгурский освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Подгурский уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.