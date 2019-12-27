Последнее обновление: 27.12.2019 13:06

Генпрокуратура РБ назначила новых прокуроров Минска и области

Генпрокуратура Беларуси устроила ротацию в руководстве прокуратур Минска и Минской области.

"Генеральный прокурор Александр Конюк подписал приказ, в соответствии с которым государственный советник юстиции 3 класса Олег Лаврухин назначен на должность прокурора города Минска, государственный советник юстиции 3 класса Сергей Хмарук - прокурора Минской области", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Олег Лаврухин с июля 2012 года до настоящего времени возглавлял прокуратуру Минской области. Сергей Хмарук ранее руководил надзорным органом столицы.

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