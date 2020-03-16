Лукашенко противостоит коронавирусу кадровыми перестановками

Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы и назначил в Беларуси нового министра сельского хозяйства. Им стал Иван Крупко, занимавший до этого назначения должность главы Минского райисполкома.

Лукашенко также назначил: Субботина Александра Михайловича - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области; Калинина Анатолия Николаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

Он дал согласие на назначение:

Городецкого Дмитрия Николаевича - заместителем председателя Брестского облисполкома;

Левковича Сергея Викторовича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Кручанова Александра Владимировича - заместителем председателя Минского облисполкома;

Трущенко Юрия Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома;

Полуяна Михаила Николаевича - председателем Барановичского райисполкома;

Баценко Михаила Леонидовича - председателем Малоритского райисполкома;

Унукович Галины Владимировны - председателем Бешенковичского райисполкома;

Коваленка Олега Анатольевича - председателем Докшицкого райисполкома;

Мороза Игоря Александровича - председателем Сенненского райисполкома;

Садовского Андрея Владимировича - председателем Дятловского райисполкома;

Версоцкого Александра Людвиговича - председателем Свислочского райисполкома;

Юргевича Владимира Иосифовича - председателем Минского райисполкома;

Ратомского Андрея Казимировича - председателем Смолевичского райисполкома;

Суходольского Александра Николаевича - председателем Бобруйского райисполкома;

Трушкина Александра Леонидовича - председателем Краснопольского райисполкома;

Куксенкова Михаила Николаевича - председателем Хотимского райисполкома;

Михеенко Александры Николаевны - председателем Чериковского райисполкома;

Шашка Дмитрия Тадеушевича - главой администрации Первомайского района Минска;

Хильмана Сергея Анатольевича - главой администрации Советского района Минска;

Страздина Дмитрия Игоревича - генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";

Богдан Елены Леонидовны - заместителем министра здравоохранения;

Громады Валерия Ивановича - заместителем министра культуры;

Годяцкого Владимира Владимировича - председателем Комитета государственного контроля Витебской области;

Мельникова Александра Кузьмича - членом Гомельского облисполкома;

Щековича Александра Владимировича - членом Минского горисполкома.