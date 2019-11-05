Румас пригласил Канопацкую в правительство

«Уходящий» оппозиционный депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая получила от премьера Сергея Румаса приглашение на работу в правительство.

Приглашение премьера последовало после того, как Канопацкая во время нулевого чтения проекта бюджета поинтересовалась, каким образом правительство планирует наращивать ВВП до 100 млрд. долларов.

В ответ Сергей Румас признал, что правительство плохо работает над выполнением этой задачи. " Я вынужден признать, что сегодня пока правительство плохо работает над выполнением этой задачи. Несмотря на все наши усилия, экономика растет не такими темпами, которые позволят решить эту задачу. И абсолютно справедливо правительство критикуют другие государственные органы, неравнодушные депутаты, эксперты за то, что экономика плохо растет", - ответил Румас.

«В вашем вопросе ощущается подтекст, что вы знаете, как решить эту задачу. Я так понимаю, что вы, как и правительство, тоже не очень хорошо сделали свою работу по сбору подписей и в следующем парламенте не будете представлены. Я официально приглашаю вас на работу в правительство, чтобы вы помогли нам решить эту задачу», - предложил премьер.

Канопацкая, которая не была зарегистрирована кандидатом в депутаты, в ответ пообещала подумать.