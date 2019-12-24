Последнее обновление: 24.12.2019 19:01

Лукашенко провел кадровые перестановки в МВД

Лукашенко 24 декабря провел кадровые перестановки в МВД, сообщила пресс-служба президента.

На должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове Лукашенко согласовал кандидатуру генерал-майора милиции Николая Мельченко, который до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности.

На высвобождаемую должность назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.

На должность заместителя министра внутренних дел на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.

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