Последнее обновление: 09.02.2020 16:17

Песков: Путин и Лукашенко в Сочи не согласовали ряд вопросов

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко активно развивают двусторонние отношения, хотя и привержены защите интересов своих стран.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вы знаете, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития наших двусторонних отношений. И Россия остается суверенным государством, и Беларусь остается суверенным государством, защищая и отстаивая, прежде всего, свои собственные интересы. Поэтому расстановка приоритетов здесь очевидная, и поэтому каждый президент в своей стране ведет себя соответствующим образом - защищает свои собственные интересы. Но вместе они собираются во имя наших общих союзных интересов, свидетелями чего мы и являемся.", - сказал он.

Песков также отметил, что по итогам переговоров между лидерами государств осталось несколько несогласованных вопросов. "Для их обсуждения необходимы экспертное мнение, экспертные расчеты", - пояснил он.

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