Россия не обсуждает с Беларусью сокращение беспошлинных поставок нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В первый раз слышу, что мы (собираемся беспошлинный экспорт нефти в Беларусь — ред.) сокращать. Мы обеспечиваем все поставки", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном ограничении экспортных поставок в Беларусь.

В пресс-службе Минэнерго пояснили, что речь идет о беспошлинных поставках нефти.

В воскресенье Александр Лукашенко заявил, что российская сторона перечисляет Беларуси не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договоренностям.

Действующее межправсоглашение предусматривает беспошлинные поставки нефти из РФ в Беларусь в объеме 24 миллиона тонн в год. Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта полученных в результате ее переработки нефтепродуктов. При этом с 2017 года Беларусь получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн нефти из этого объема с зачислением пошлин также в свой бюджет.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия надежно снабжает Беларусь энергоресурсами. По его словам, в первом квартале этого года в Беларусь поставлены 4,5 миллиона тонн нефти и 6 миллиардов кубических метров газа.