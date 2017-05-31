Последнее обновление: 31.05.2017 18:00

Белорусов ждет упрощение визового режима с ЕС

Визовый режим Беларуси с Евросоюзом может быть упрощен уже к концу года.

Как сообщил глава департамента гражданства и миграции МВД Алексей Бегун, в таком случае шенгенская виза для белорусов подешевеет до 35 евро.

Но для этого нужно в первую очередь ввести биометрические паспорта и ID-карты. По информации Министерства внутренних дел, их начнут выдавать с 1-го января 2019-го года. Документы ускорят прохождение контроля на границе.

Вопрос упрощения визового режима должно быть окончательно разрешен уже в июне, во время визита представителей Европейского Союза в Минск. Вероятно и то, что, кроме меньшей стоимости шенгенских виз, белорусы смогут получать их на более длительный срок — в том числе на три и пять лет.

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