Последнее обновление: 17.01.2020 09:48

Пять стран требуют от Ирана компенсаций за сбитый Boeing

Министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании провели встречу в Лондоне, составив совместное заявление, в котором призвали Иран провести тщательное, независимое и прозрачное расследование, сделав его открытым для стран, потерявших в катастрофе своих граждан.

Страны попросили Иран провести процесс опознания жертв с достоинством и прозрачностью, уважая при этом пожелания родственников о вывозе тел погибших из страны.

Министры иностранных дел заявили, что приветствуют проявленную до нынешнего момента Ираном готовность к взаимодействию. Они представили план из пяти пунктов о сотрудничестве с Ираном по вопросу сбитого лайнера.

Тегеран призывают предоставить иностранным представителям полный беспрепятственный доступ в Иране. Отмечается, что Иран должен взять на себя всю полноту ответственности за сбитый рейс PS752 и признать обязательства перед семьями погибших, включая выплату компенсаций, а также обеспечить ответственность виновных в уничтожении украинского Boeing.

Также министры призвали провести независимое международное расследование и привлечь к ответственности виновных.

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