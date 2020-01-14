В Иране арестованы подозреваемые по делу о сбитом украинском "Боинге"

После авиакатастрофы под Тегераном власти Ирана арестовали несколько человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу.

Об этом сегодня, 14 января, сообщил представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили. Он также отметил, что расследование крушения украинского лайнера находится на начальном этапе. Дальнейших деталей он не назвал, отказавшись указывать фамилии задержанных и их число, передает DW.

Ранее сегодня президент Ирана Хасан Роухани заявил о создании специального суда по расследованию ракетного обстрела, в результате которого был сбит вылетевший в Киев пассажирский "Боинг".

"Судебная власть должна сформировать специальный суд, в который войдут высокопоставленный судья и десятки экспертов", - заявил он в телеобращении. Роухани также назвал авиакатастрофу близ Тегерана "тяжелой и непростительной" ошибкой и подчеркнул, что за процессом по этому делу "будет следить весь мир".

По словам иранского президента, ответственность за сбитый лайнер несет не лишь один человек, непосредственно совершивший обстрел. "Все, кого необходимо наказать, должны быть наказаны", - указал он далее. Роухани назвал "первым хорошим шагом" признание Тегерана в том, что самолет сбили иранские силы.

В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.