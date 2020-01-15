NYT опубликовала видео попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране

Камера видеонаблюдения, предположительно, зафиксировала, как по самолету Boeing 737-800, принадлежащему компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который потерпел крушение 8 января, были выпущены две ракеты.

Видеозапись опубликовала газета The New York Times (NYT), передает РБК.

Как отмечает издание, эта запись появилась на YouTube в ночь на 14 января. Ее загрузил на видеохостинг пользователь из Ирана, уточняет NYT. Газета пишет, что видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане (находится в пригороде Тегерана).

На записи видно, как по самолету сперва выпустили одну ракету. Примерно через 30 сек. в лайнер влетела вторая ракета. Ни одна из ракет сразу же не сбила самолет. Согласно записи, после попадания второй ракеты он продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.