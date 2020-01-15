NYT опубликовала видео попадания двух ракет в украинский Boeing в Иране

Камера видеонаблюдения, предположительно, зафиксировала, как по самолету Boeing 737-800, принадлежащему компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который потерпел крушение 8 января, были выпущены две ракеты.
Видеозапись опубликовала газета The New York Times (NYT), передает РБК.
Как отмечает издание, эта запись появилась на YouTube в ночь на 14 января. Ее загрузил на видеохостинг пользователь из Ирана, уточняет NYT. Газета пишет, что видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане (находится в пригороде Тегерана).
На записи видно, как по самолету сперва выпустили одну ракету. Примерно через 30 сек. в лайнер влетела вторая ракета. Ни одна из ракет сразу же не сбила самолет. Согласно записи, после попадания второй ракеты он продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.
Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились 176 человек, все погибли. Первоначально власти Ирана заявили, что причиной падения самолета стала техническая неисправность. Позднее они признали, что причиной катастрофы стала непредумышленная ракетная атака. В Иране сообщили, что лайнер был сбит по ошибке, оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Президент страны Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой».
10 января CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США, сообщил, что украинский Boeing мог быть сбит двумя ракетами.