Иранский военный, сбивший украинский Boeing, помещен в тюрьму

Военнослужащий, виновный в крушении пассажирского Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который выполнял рейс из Тегерана в Киев, находится в тюрьме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью немецкому изданию Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 24 января, передает DW.

Зариф напомнил об инциденте с иранским авиалайнером Airbus A300B2-203, сбитым ракетой с крейсера ВМС США в территориальных водах Ирана в июле 1988 года.

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они не так и не принесли официальных извинений. Американский военнослужащий, ответственный за его уничтожение, был даже награжден медалью. Между тем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - заявил глава иранского МИДа.

По утверждению Мохаммада Джавада Зарифа, о причинах крушения украинского лайнера он узнал 10 января - через два дня после катастрофы.

"Это произошло в тот момент, когда высшие военные чины пришли к окончательному выводу, что это произошло по ошибке. Как только об этом стало известно революционному лидеру, тот потребовал, чтобы общественность была проинформирована. Это произошло в субботу", - заверил Зариф.

Он добавил, что решение иранских властей не закрывать воздушное пространство для пролета пассажирских самолетов было техническим "и вместе с тем - политическим". По его словам, в тот момент Тегеран не находился в зоне военных действий.