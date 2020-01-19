Последнее обновление: 19.01.2020 10:11

Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном "Боинга"

Иран передаст Украине черные ящики пассажирского самолета, который был сбит ракетой близ Тегерана 8 января.

Об этом сообщило иранское информагентство Tasnim в субботу, 18 января, со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайфара.

По его словам, расшифровывать данные черных ящиков украинским экспертам помогут коллеги из Франции, Канады и США. Если их усилия не увенчаются успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию, продолжил Резайфар. Иран в анализе записей участвовать не будет.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне напряженных отношений между Ираном и США, резко обострившихся из-за убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.

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