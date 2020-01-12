Последнее обновление: 12.01.2020 09:32

Черные ящики сбитого в Иране Boeing будут расшифровывать в Украине

Записи с бортовых самописцев самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими военными под Тегераном, будут расшифровывать на территории Украины.

Об этом сообщается в Twitter французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации. В технической работе по расшифровке "черных ящиков" примет участие французское Бюро расследований, передает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении самолета. Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.

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