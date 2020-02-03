Зеленский счел недостаточной предложенную Ираном компенсацию за сбитый Boeing

Иран предложил выплатить семьям украинцев, погибших при крушении лайнера "Международных авиалиний Украины"(МАУ), сбитого иранской ракетой, по 80 тысяч долларов.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался от этих выплат, сочтя их недостаточными. Об этом вечером в воскресенье, 2 февраля, рассказал сам Зеленский в эфире украинского телеканала ТСН, передает DW.

"Они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать - 80 тысяч долларов - это совсем мало", - цитирует телеканал заявление Зеленского.

Отметив, что "человеческая жизнь не измеряется никакими деньгами", украинский лидер пообещал давить на Иран, "чтобы выплаты были больше". При этом Зеленский добавил, что в связи с инцидентом Украина собирается подавать на Иран в международный суд.

По словам Владимира Зеленского, каждая семья жертв крушения украинского самолета под Тегераном уже получила государственную компенсацию в размере 200 тысяч гривен (в пересчете 7 200 евро). Кроме того, в настоящий момент решается вопрос о компенсациях со стороны авиаперевозчика. Однако ситуацию осложняет тот факт, что страховым компаниям из-за санкций США трудно работать с Ираном.

8 января 2020 года самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран - Киев, разбился всего через несколько минут после вылета из аэропорта. В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что лайнер был сбит двумя иранскими ракетами. Трагедия была следствием "человеческой ошибки", заявили иранские военные. По их словам, украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

В результате крушения самолета погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них - 11 украинских граждан.