Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Власти Ирана арестовали автора видео попадания ракеты в украинский Boeing

Корпус стражей исламской революции Ирана задержал человека, записавшего на видео попадание ракеты иранских ПВО по пассажирскому лайнеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 8 января.

Вероятнее всего, задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с нанесением ущерба национальной безопасности, передает BBC.

Однако базирующийся в Лондоне журналист, который опубликовал видео первым, настаивает, что его источник в безопасности, а задержали не того человека.

"Человек, снявший видео, в безопасности. Уверяю вас, КСИР готовит очередную ложь", - пишет журналист Нариман Гариб.

Кроме того, во вторник были задержаны около 30 участников протестов из-за произошедшего с украинским самолетом и еще несколько человек, по версии следствия, связанные с катастрофой.

О задержании еще нескольких человек в связи с катастрофой, а также около 30 участников протестов объявил во вторник представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили. Он добавил, что протестовавшие арестованы за участие в "незаконном собрании ".

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