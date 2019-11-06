Последнее обновление: 06.11.2019 14:44

Зеленский поручил создать в Украине военную полицию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию и до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Кроме того, министру обороны поручено до 31 декабря должен ввести новую систему руководства и управления силами обороны по стандартам НАТО, сообщила пресс-служба президента Украины.

Одновременно Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины до конца 2019 года должно разработать проект «Е-ветеран» и концепцию объединенного реестра ветеранов.

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